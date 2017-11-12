В Аргентине самолет столкнулся с беспилотником

В Буэнос-Айресе при заходе на посадку самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas столкнулся с дроном. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери аргентинской столицы. В результате ЧП лайнер получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

Компания-перевозчик добавила, что, эксплуатация самолета была приостановлена до полной проверки.

Владелец беспилотника пока не найден. Отмечается, что использование дронов вблизи аэропортов запрещено.

Аналогичный случай произошел 18 октября. Пассажирский самолет Beechcraft King Air 100 столкнулся с квадрокоптером во время посадки в канадском Квебеке. В результате столкновения никто не пострадал, и самолет совершил удачную посадку. Оператору дрона грозит штраф до 25 тысяч долларов и даже тюремный срок.