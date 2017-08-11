Крым
 

СМИ узнали об ограничении полетов над Крымским мостом

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Над Крымским мостом ввели ограничения для полетов. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило министерство транспорта России, передают «Известия».

Как отмечает издание, полеты самолетов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до одного километра. Ширина запретной зоны составляет три километра, ее протяженность — на всю длину моста. Ограничения были введены для обеспечения безопасности на время строительства объекта, но могут быть сохранены и после его ввода в эксплуатацию.

Уточняется, что введение запрета не окажет влияние на работу авиакомпаний и активность представителей малой авиации. В инфоцентре «Крымский мост» подчеркнули, что защита подобные ограничения приняты в соответствии с законодательством. «Использование воздушного пространства над объектами строительства Крымского моста как на суше, так и в акватории возможно только в рамках действующего законодательства и после обязательного согласования полета с субъектом транспортной безопасности», — приводит издание слова представителя инфоцентра.

31 июля стало известно, что строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста. Ранее в том же месяце сообщалось, что строители объекта приступили к укладке асфальта.

В конце июня отмечалось, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.

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