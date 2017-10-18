Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником

Пассажирский самолет Beechcraft King Air 100 столкнулся с квадрокоптером. Инцидент произошел во время посадки в канадском Квебеке, пишет The New York Times.

Самолет совершал рейс из Руэн-Норанда в аэропорт имени Жана Лесажа. На борту находились шесть пассажиров и два члена экипажа. В результате столкновения никто не пострадал, и самолет совершил удачную посадку. В Министерстве транспорта Канады заявили, что это первый подобный случай столкновения с дроном.

Глава ведомства Марк Гарно (Marc Garneau) заявил, что беспилотник не должен был там находиться и это могло привести к катастрофическим последствиям. В Канаде действует запрет на использование беспилотников на расстоянии 5,5 километра от аэропорта. К тому же дрон летел на высоте около 500 метров, что превышает разрешенную для полетов высоту в пять раз.

Гарно добавил, что нарушителю грозит штраф до 25 тысяч долларов и даже тюремный срок. На данный момент власти страны ищут владельца беспилотника и расследуют происшествие.