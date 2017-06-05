Крушение «летающего автомобиля» показали на видео

Издание Gizmodo опубликовало видео, в котором показана поломка квадрокоптера, являющегося прототипом летающего автомобиля. В ходе испытаний часть рамы аппарата сломалась, повредив несущий винт. Однако баскетбольные мячи, прикрепленные к дрону, смягчили удар о землю.

Летающий автомобиль создается в рамках стартапа Cartivator, финансируемого компанией Toyota. Автомобильный гигант выделил на разработку машины, которая должна быть построена к 2020 году, 350 тысяч долларов. Аппарат сможет передвигаться по дорогам и взлетать на высоту до 10 метров. Его максимальная скорость составит до 100 километров в час.