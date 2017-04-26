Наука и техника
 

Uber объявила о планах создать летающий автомобиль к 2020 году

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Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства. Об этом сообщает USA Today.

«Городская авиация — это естественный следующий шаг для Uber», — отметил главный представитель по продуктам Джефф Холден.

Он добавил, что компания стремилась дать людям больше свободного времени, а также снизить загруженность на дорогах и уровень загрязненности окружающей среды. В связи с этим Uber работает, чтобы создать реальность «Нажми кнопку, получи полет», отметил Холден.

Компания готовит новую модель транспортного средства к выставке World Expo-2020 в Дубае.

Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах.

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