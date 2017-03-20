Президент Uber разочаровался в компании и ушел с поста

Президент Uber Джефф Джонс (Jeff Jones) оставил свой пост, разочаровавшись в методах руководства компании. Об этом сообщает Reuters.

«Методы и принципы, которых я придерживался на протяжении своей карьеры, несовместимы с увиденным и пережитым мною в Uber», — пояснил Джонс.

В свою очередь сотрудникам компании разослали в связи с этим письмо за подписью главы Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick). В нем объясняется, что Джонс ушел после того, как «компания объявила о планах найма главного операционного директора».

Джонс проработал на должности президента Uber полгода. О намерении создать в компании дополнительный руководящий пост Каланик объявил в начале марта.

Как отмечает The Huffington Post, за последнее время Uber потерпел ряд репутационных поражений. Так, в начале марта в прессу попала запись, на которой видно, как Каланик разругался с подвозившим его водителем Uber из-за низких зарплат таксистов.

Ранее компанию обвиняли в слежке за звездами шоубизнеса, чиновниками, политиками и своими же сотрудниками.

Отмечается также, что, когда Джонс заступал на пост, ожидалось, что имидж компании улучшится.