Глава Uber поругался с водителем своей компании во время поездки на такси

Видео: Bloomberg / YouTube

Американский предприниматель и глава транспортной компании Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) поругался с водителем своей фирмы Фаузи Камелем (Fawzi Kamel) из-за низких зарплат таксистов. Ролик с ссорой был опубликован на YouTube-канале агенства Bloomberg.

На видео, которое за один день набрало более 410 тысяч просмотров, Каланик в обществе двух неизвестных девушек едет на заднем сидении такси Uber. После окончания поездки Камель задерживает главу компании и интересуется, почему тот поднимает стандарты обслуживания, но при этом понижает тарифы на Uber Black. «Ты изменил весь бизнес, ты опустил цены на поездки», — обвиняет Каланика водитель.

В ответ предприниматель пытается оправдаться, но быстро выходит из себя. «Бред сивой кобылы. Некоторые люди не любят брать на себя ответственность за собственные проблемы. Они сваливают вину на кого-то другого. Удачи», — заявляет глава Uber, хлопая дверью машины.

В итоге Камель поставил раздражительному пассажиру одну звезду, а на сайте транспортной компании появилось объявление, в котором Каланик извинился перед водителем. «Сказать, что мне стыдно, это ничего не сказать», — отметил он.