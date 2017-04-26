Сооснователь Google тайно построит дирижабль

Президент корпорации Alphabet и сооснователь Google Сергей Брин (Sergey Brin) строит свой дирижабль. Работа идет в одном из ангаров исследовательского центра НАСА в Калифорнии, сообщил анонимный источник изданию Bloomberg.

Сразу четыре человека утверждают, что Брин хочет собрать дирижабль, так как давно интересуется этим летательным аппаратом. Эта идея, по словам источников, пришла к нему около трех лет назад, после того как он увидел фотографии «Мейкона» — крупнейшего гелиевого дирижабля, построенного в 1933 году по заказу ВМС США, который немного уступает по объему «Гинденбургу».

Руководит проектом бывший начальник программ исследовательского центра Эймса НАСА Алан Уэстон (Alan Weston). На данный момент неизвестно, имеет ли этот проект отношение к Alphabet или является хобби Брина.

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«Извините, пока я не могу ничего сказать по этому поводу», — прокомментировал информацию Брин.

Кроме того, стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем (Larry Page), представил 25 апреля прототип своего «летающего автомобиля» Flyer. Транспортное средство массой 100 килограммов рассчитано на одного пассажира. Flyer работает на электротяге и развивает скорость до 40 километров в час.