Toyota начала финансировать создание летающего автомобиля

Корпорация Toyota выделит около 350 тысяч долларов на создание летающего автомобиля Skydrive к 2019 году, сообщил портал The Nikkei Asian Review в воскресенье, 14 мая.

Личный проект нескольких сотрудников автогиганта с 2012 года финансировался на средства, собранные через интернет. Теперь шансы на его успешную реализацию возросли.

Создатели предложили концепцию одноместного аппарата длиной около трех и шириной 1,3 метра с тремя колесами. Skydrive будут поднимать в воздух четыре винтовых двигателя, расположенные в горизонтальной плоскости, как у квадрокоптеров. Аппарат сможет передвигаться по дорогам и взлетать на высоту до 10 метров. Его максимальная скорость составит до 100 километров в час.

Серьезной проблемой разработчиков Skydrive на текущий момент остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех двигателей.

В презентационном видео Skydrive садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в Токио во время церемонии открытия, выезжает на стадион и вновь поднимается в воздух, после чего управляющий им человек зажигает олимпийский огонь.

26 апреля сообщалось, что сооснователь Google Сергей Брин (Sergey Brin) строит свой дирижабль в одном из ангаров исследовательского центра НАСА в Калифорнии. А днем ранее первый прототип своего «летающего автомобиля» представил на YouTube партнер Брина по Google Ларри Пейдж.