Чуткий сон спас 80 жителей Юрьевца

Обрушение стены пятиэтажки в Юрьевце (Ивановская область) не повлекло жертв из-за одного из жильцов. Он проснулся в три часа ночи и услышал подозрительный треск, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 22 декабря.

«Благодаря бдительности мужчины, разбудившего соседей, жильцы успели покинуть здание», — отмечается в тексте.

В следствии отметили, что в управляющую компанию ранее уже поступали обращения из-за трещин в стенах. В сентябре проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.

Ранее сообщалось об обрушении торцевой стены пятиэтажки в Юрьевце. В доме находились 80 человек, они успели эвакуироваться. В МЧС отметили, что здание не было газифицировано.

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20 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов назвал чушью и провокацией жалобу жильцов взорванного в Ижевске дома на то, что их не собираются расселять из полуразрушенного здания. В открытом письме к президенту России Владимиру Путину граждане выразили недоверие к заключению о хорошем техническом состоянии дома.

Обрушение подъезда ижевской девятиэтажки произошло 9 ноября. Погибло семь человек, в том числе двое детей. Взрыв устроил один из жильцов из-за неприязни к матери.

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