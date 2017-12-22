Стена пятиэтажки обрушилась в Ивановской области

В городе Юрьевец Ивановской области обрушилась стена жилой пятиэтажки. Об этом со ссылкой на МЧС области сообщает ТАСС.

«Произошло обрушение торцевой стены жилого пятиэтажного дома с пятого по первый этажи», — сказал источник агентства.

Информация об обрушении стены дома поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в пятницу в 06:15 по московскому времени.

Данных о пострадавших нет. Были эвакуированы 80 человек. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, причиной обрушения могла стать ветхость здания.

9 ноября произошло обрушение жилого дома в Ижевске. В результате случившегося два человека погибли.

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