Глава Удмуртии назвал чушью нежелание горожан жить в разрушенном доме

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал полной чушью и провокацией жалобу жильцов взорванного в Ижевске дома президенту России Владимиру Путину на то, что их хотят вернуть на прежнее место жительства. Об этом руководитель региона сообщил РИА Новости.

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«Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не заселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация», — сказал Бречалов. Так он прокомментировал открытое письмо жителей дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, которые выразили недоверие техническому заключению о хорошем состоянии здания и не пожелали возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений.

Ранее глава региона сообщал, что жителей взорванного дома расселят, как только будет готова экспертиза о непригодности уцелевших после ЧП подъездов для жилья.

Обрушение подъезда панельного девятиэтажного дома в Ижевске произошло днем 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей. По данным Следственного комитета, взрыв устроил жилец дома Александр Копытов из-за неприязни к матери. Он частично признал свою вину.

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