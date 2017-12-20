Глава Удмуртии назвал чушью нежелание горожан жить в разрушенном доме

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал полной чушью и провокацией жалобу жильцов взорванного в Ижевске дома президенту России Владимиру Путину на то, что их хотят вернуть на прежнее место жительства. Об этом руководитель региона сообщил РИА Новости.
«Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не заселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация», — сказал Бречалов. Так он прокомментировал открытое письмо жителей дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, которые выразили недоверие техническому заключению о хорошем состоянии здания и не пожелали возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений.
Ранее глава региона сообщал, что жителей взорванного дома расселят, как только будет готова экспертиза о непригодности уцелевших после ЧП подъездов для жилья.
Обрушение подъезда панельного девятиэтажного дома в Ижевске произошло днем 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей. По данным Следственного комитета, взрыв устроил жилец дома Александр Копытов из-за неприязни к матери. Он частично признал свою вину.