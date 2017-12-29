Появилось видео с места наезда автобуса на остановку в Москве

В сети появилось видео с места аварии на Сходненской улице (район Южное Тушино, Северо-западный округ Москвы). Запись в пятницу, 29 декабря, опубликовали в YouTube.

Изначально сообщалось, что в результате аварии два человека погибли, один получил ранения и находится в тяжелом состоянии, а сам водитель автобуса жив и не получил серьезных травм. Позже в МЧС опровергли данные о гибели людей и сообщили о трех пострадавших, ту же информацию дали и в ГИБДД.

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