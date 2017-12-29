МЧС опровергло гибель людей после наезда автобуса в Москве

Данные о погибших после наезда автобуса на остановку в столице не подтвердились. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», — сказали в главке.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили эти данные. «Предварительно, три человека пострадали. Информации о погибших нет», — сообщили в дорожной полиции.

Отмечается, что водитель автобуса также не получил серьезных травм. Прочие обстоятельства происшествия уточняются.

Авария произошла Сходненской улице (район Южное Тушино, Северо-Западный округ Москвы). Ранее в сети появилось видео с места происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!