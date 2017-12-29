Автобус влетел в остановку в Москве, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в пятницу, 29 декабря.

Инцидент произошел на улице Сходненская возле дома номер 37. Погибли два человека. Обстоятельства происшествия уточняются.

Источник ТАСС отмечает, что на месте ДТП находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего, а также оцепляют территорию.

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По данным «Интерфакса», один из погибших находился на остановке, другой — в автобусе. Еще один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии. При этом водитель автобуса жив и не получил серьезных травм.

25 декабря на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. По последним данным, в результате ДТП 5 человек погибли, более 10 пострадали.

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