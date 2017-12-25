Раскрыты результаты предварительного анализа ДТП с автобусом в Москве

«Группа ГАЗ» опубликовала результаты предварительного анализа аварии с участием автобуса в Москве 25 декабря, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, а сам автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. «При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — сказано в сообщении компании.

Авария произошла в понедельник, 25 декабря, на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар». Автобус въехал в подземный переход, по последним данным, 5 человек погибли, более 10 пострадали.

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