Пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Фотографии очевидцев появились в Twitter и «ВКонтакте».

«Интерфакс» уточняет, что автобус въехал с дороги на тротуар и затем врезался в подземный переход в районе дома №2 на Славянском бульваре. По данным РИА Новости, 4 человека погибли, 15 пострадали.

Судя по снимкам, маршрут автобуса — Sk. Это корпоративный транспорт, который следует до инновационного центра «Сколково». Данную информацию агентству «Москва» подтвердил источник в правоохранительных органах.