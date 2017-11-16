Названа причина крупного ДТП с автобусом с лесовозом в Марий Эл

Водитель автобуса, столкнувшегося с лесовозом в Марий Эл, пошел на обгон, но не смог закончить маневр. Об этом рассказал глава республики Александр Евстифеев в четверг, 16 ноября, телеканалу «Россия 24».

«Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубов леса. Удар был мощнейший», — сказал он.

Сейчас на месте работаю спасатели и полиция.

Ранее сообщалось, что число жертв аварии достигло 14, еще четверо доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В автобусе, по предварительным данным, находилось около 20 человек.

Столкновение на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173 в Марий Эл произошло вечером в четверг. Ситуацию могли усугубить плохие погодные условия: в республике весь день шел сильный снег.