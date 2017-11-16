Девять человек погибли при столкновении автобуса с лесовозом в Марий Эл

Микроавтобус столкнулся с «КамАЗом» в Марий Эл, девять человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона в четверг, 16 ноября.

По предварительным данным, всего в автобусе находился 21 человек.

Представитель МЧС также уточнил, что авария произошла на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173.

Как сообщили источники «Интерфакса», пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Всего пострадали 12 человек, из них четверых, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Ранее в республиканском управлении МВД в качестве причин аварии называли плохие погодные условия: в Марий Эл в течение всего дня продолжается сильный снегопад.