В жутком ДТП в Китае погибли 18 человек

В результате столкновения 30 автомобилей на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой в восточном Китае погибли 18 человек, 21 получил ранения. Видео с места ДТП публикует NDTV.

Точная причина аварии еще не известно, однако сообщается, что на трассу внезапно опустился густой туман. В результате резко упала видимость, что привело к нескольким мелким столкновениям. Однако машины на большой скорости продолжали врезаться друг в друга. Несколько автомобилей загорелось. На месте происшествия работают спасатели и медики.