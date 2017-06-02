Водителя сгоревшего в Китае автобуса с детьми обвинили в поджоге

Китайские власти обвинили водителя перевозившего детей автобуса, сгоревшего в результате аварии в начале мая этого года, в поджоге машины. Об этом сообщает The South China Morning Post.

9 мая в одном из тоннелей в провинции Шаньдун автобус столкнулся с легковым автомобилем. После аварии начался пожар. По версии следователей, в его возникновении виноват шофер. Других деталей не сообщается.

Из 11 погибших детей в возрасте от трех до шести лет пятеро были гражданами Южной Кореи, остальные — Китая. Водитель автобуса также погиб.

25 сентября 2016 года в крупном ДТП в Китае при столкновении автобуса и грузовика погибли 12 человек, еще 28 получили ранения. Авария в городском уезде Якэши (автономный район Внутренняя Монголия) произошла после того, как на дорогу выбежала лошадь. Водитель грузовика попытался избежать столкновения, и в этот момент в машину врезался автобус.

Тремя днями ранее в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика погибли шесть человек, еще 28 получили ранения. Авария произошла в городе Шанцю провинции Хэнань в центральной части страны.