В результате ДТП с автобусом на севере Китая погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 48 получили ранения в результате столкновения автобуса с бетономешалкой в городе Тяньцзинь на севере Китая. Об этом сообщает «Синьхуа».

Пострадавшие с различными травмами доставлены в ближайшие больницы. Их жизни находятся вне опасности.

На месте ДТП работают следователи и спасатели, которые ликвидируют последствия столкновения.

6 июля а скоростном шоссе в китайской провинции Гуандун перевернулся пассажирский автобус. Жертвами аварии стали как минимум 19 человек.

В середине июня в Китае пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. По имеющейся информации, на такой поступок мужчину толкнула ссора с женой. В результате аварии пострадали восемь человек, нарушитель был арестован.