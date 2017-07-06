В результате ДТП на юге Китая погибли 19 человек

На скоростном шоссе в китайской провинции Гуандун перевернулся пассажирский автобус. Жертвами аварии стали как минимум 19 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

Авария произошла около 13:00 по местному времени (8:00 мск). По данным CCTV в момент аварии в автобусе находились 44 пассажира.

На место ДТП прибыли спасатели и медики, десять пострадавших были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена.

11 июня сообщалось, что в той же китайской провинции пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. По имеющейся информации, на такой поступок мужчину толкнула ссора с женой. В результате аварии пострадали восемь человек, нарушитель арестован.