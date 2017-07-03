В Китае 12-летний мальчик угнал автобус

В китайском городе Гуанчжоу 12-летний мальчик угнал автобус, прибывший на конечную остановку. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Поездка продлилась около 40 минут, за это время подросток (его имя не называется) проехал десять километров.

Местные жители увидели, что за рулем автобуса находится ребенок, и позвонили в полицию. Стражам порядка удалось остановить машину около здания одного из местных учебных заведений.

Мальчика доставили в полицейский участок для допроса. Как стало известно изданию, ребенок отказывался отвечать на вопросы стражей порядка и закрывал лицо руками.

Ранее мальчик уже попадался на краже мобильных телефонов и кошельков.

По данным издания, несмотря на юный возраст водителя, он не попал в ДТП и не создал опасных ситуаций на дороге.