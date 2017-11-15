Жительницу Башкирии переехали три автомобиля подряд

В башкирском городе Салавате женщину переехали три автомобиля. Она умерла от полученных травм, сообщает «Башинформ».

ДТП с летальным исходом произошло вечером в понедельник, 14 ноября. Женщина 1980 года рождения переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил неустановленный автомобиль. От удара пешехода выбросило на встречную полосу. Там на женщину наехал ВАЗ-2110. Спустя несколько секунд на нее наехал еще один автомобиль.

По данным ГИБДД, ведется розыск двух водителей, скрывшихся с места аварии.

Ранее в Подмосковье начальник отдела полиции насмерть сбил пешехода. Офицер, управляя личной машиной, двигался из Воскресенска в Виноградово и сбил мужчину, вышедшего на проезжую часть, чтобы убрать тушу сбитого им животного.