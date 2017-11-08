В ДТП под Ярославлем пострадали 16 детей

В результате ДТП с участием автобуса пострадали 18 человек, 16 из которых — дети. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает агентство «Интерфакс».

Экскурсионный автобус, котором находились 38 детей и шестеро взрослых, столкнулся с грузовиком на 194-м километре автодороги М8 «Холмогоры».

По одной из версий, грузовик выскочил со второстепенной дороги в районе поселка Поречье с пересечением двойной сплошной полосы. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил и, желая спасти детей, принял удар грузовика на себя. Он находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. Еще одну внеплановую проверку перевозчика проведет Ространснадзор. Также ситуацию под личный контроль взяла Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.