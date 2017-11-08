Появились данные о возможной фальсификации в деле «пьяного» мальчика

Результаты первой экспертизы шестилетнего ребенка, сбитого насмерть в апреле этого года в Балашихе, могли быть сфальсифицированы. Об этом говорят данные дополнительного исследования тканей погибшего, проведенные в июне, о которых ранее умолчали, сообщил в среду, 8 ноября, источник «Ленты.ру» в одной из лабораторий московского Бюро судебно-медицинской экспертизы.

По данным собеседника издания, исследование методом газовой хроматографии было проведено экспертами-химиками по образцу ткани почки ребенка, взятого ранее для гистологического исследования. Специалисты не обнаружили в материале этанола и продуктов его распада. По словам источника, был найден лишь метиловый спирт, входящий в состав консерванта, в котором хранился биоматериал.

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«Все указывает на фальсификацию. Но мало кто может публично обвинить коллег», — сообщил собеседник «Ленты.ру». По его словам, об этом могли умолчать, потому что результаты повторных анализов нельзя трактовать однозначно.

18 октября на официальном сайте Следственного комитета были опубликованы результаты комиссионной экспертизы по делу мальчика, прозванного в СМИ «пьяным». По версии следствия, проводивший первое исследование тела ребенка врач Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов загрязнил образец крови «спиртообразующей микрофлорой», что привело к процессу спиртового брожения. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК России («Халатность»).

8 ноября прокурор попросила суд назначить три года лишения свободы в колонии общего режима для виновницы ДТП Ольги Алисовой. Гособвинитель заявила, что вина Алисовой в ходе судебного разбирательства «полностью нашла свое подтверждение».