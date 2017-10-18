Эксперты признали «пьяного» мальчика из Балашихи трезвым

В крови погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

После передачи резонансного уголовного дела в Главное следственное управление СКР тело мальчика было направлено на комплексную судебную экспертизу c участием 18 специалистов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Согласно ее результатам, на момент аварии ребенок был абсолютно трезв, а обнаруженный при химическом исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

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По версии следствия, ошибка произошла по вине врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Именно он проводил экспертизу тела мальчика, сбитого в апреле в Балашихе, и выявил следы алкоголя. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — объяснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, с учетом своего опыта Клейманов должен был понимать, что «подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы». Но вместо того, чтобы провести биохимическое исследование образца, он передал ошибочные данные в СМИ.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на своем автомобиле насмерть сбила ребенка, гулявшего во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Впоследствии Алисовой было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).