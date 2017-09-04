Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе частично признала вину

Обвиняемая по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП в Балашихе Ольга Алисова частично признала вину, сообщает РИА Новости. Дело рассматривается в Железнодорожном городском суде Подмосковья.

В то же время женщина считает, что это был несчастный случай, и отрицает, что в момент аварии разговаривала по мобильному телефону.

23 апреля Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома: машина протащила его за собой несколько метров. После этого отец погибшего ребенка получил от следователя заключение судмедэксперта о том, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

Родители мальчика обратились в Следственный комитет России. В июне экспертиза, проведенная криминалистами следственного ведомства, подтвердила вывод этого исследования. В августе появились сообщения, что результаты первой экспертизы отозваны из-за многочисленных нарушений инструкций при ее оформлении.

Изначально виновница аварии была отпущена под подписку о невыезде, но 6 июля Алисову задержали и отправили под арест после того, как следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения ею подписки. Она обвиняется в нарушении статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении мальчика.