Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о «пьяном» мальчике из Балашихи

Подмосковная полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность в связи с экспертизой по делу «пьяного» мальчика из Балашихи. Об этом в четверг, 31 августа, «Ленте.ру» заявил официальный представитель регионального главка МВД.

«Сразу после получения результатов судебно-медицинской экспертизы была начата доследственная проверка, как того требует закон. По ее результатам 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал он.

При этом в областном МВД напомнили, что законность такого решения должна подтвердить прокуратура, не уточнив причин отказа в возбуждении уголовного дела.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что основанием для отказа послужил тот факт, что заключение экспертизы было оспорено и в августе отозвано, так как при его оформлении были выявлены многочисленные нарушения действующих инструкций, по данным СМИ, более 45. То есть фактически исчезли формальные основания проводить доследственную проверку.

23 апреля в подмосковном городе Балашиха Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома: машина протащила его за собой несколько метров. После этого отец погибшего ребенка получил от следователя заключение судмедэксперта о том, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

Родители мальчика обратились в Следственный комитет России (СКР). 21 июня экспертиза, проведенная криминалистами следственного ведомства, подтвердила вывод этого исследования. В августе появились сообщения, что результаты первой экспертизы отозваны из-за многочисленных нарушений инструкций при ее оформлении.