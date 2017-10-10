Семья «пьяного» мальчика заявила иск на 10 миллионов рублей

Родители погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты обнаружили высокую концентрацию алкоголя, предъявила к обвиняемой в наезде на ребенка Ольге Алисовой иск на общую сумму более 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Коллегии адвокатов Павла Астахова» Веронику Воронову.

«Сегодня в Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61 560 рублей расходов на похороны и 10 миллионов рублей моральной компенсации», — сказала она.

По ее словам, отец ребенка неоднократно высказывал пожелание направить полученные денежные средства на благотворительность.

Как сообщил агентству адвокат семьи Виктор Данильченко, гражданский иск в подобных делах — стандартная практика. Он добавил, что родители погибшего мальчика понимают, что «ребенка это не вернет» и не видят «раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой». Защитник также призвал общественность и СМИ воздержаться от распространения ложных слухов.

«Моему клиенту причинен чудовищный моральный вред, эта трагедия перевернула жизнь семьи Шимко, мама погибшего мальчика находится в состоянии тяжелейшей депрессии и отчаяния», — рассказал он.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая легковым автомобилем, насмерть сбила шестилетнего мальчика. В его крови, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Алисовой предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).