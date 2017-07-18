Виновнице ДТП с «пьяным» мальчиком попросили назначить срок ознакомления с делом

Фигурантка дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, затягивает ознакомление с материалами дела, поэтому следствие требует установить для нее предельный срок. Об этом во вторник, 18 июля, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости.

«Следователи (...) обратились с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об установлении обвиняемой в ДТП (...) и ее защитнику срока для ознакомления с материалами уголовного дела», — сказала она.

ДТП в Балашихе произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

В июне в СКР провели новую экспертизу, которая установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

6 июля стало известно, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности, возбужденному в отношении судебных экспертов, давших заключение о 2,7 промилле.

Виновница аварии арестована, ей предъявили обвинение по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».