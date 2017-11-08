Сбившую мальчика в Балашихе попросили отправить в колонию

Прокурор попросил суд назначить три года лишения свободы в колонии общего режима для Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Гособвинитель заявила, что вина Алисовой в ходе судебного разбирательства «полностью нашла свое подтверждение».

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«Обвиняемая неправильно оценила обстановку, во время трагедии разговаривала по телефону, нарушила скоростной режим и перевела опасную ситуацию в аварийную. Прошу признать ее виновной и назначить Алисовой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на 2 года», — сказала она во время прений сторон по уголовному делу в Железнодорожном суде.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля во дворе дома в Балашихе. 31-летняя Ольга Алисова сбила гулявшего возле дома шестилетнего мальчика и протащила его несколько метров. Позже женщине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

