Главного судмедэксперта Подмосковья уволили из-за истории с «пьяным» мальчиком

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен после скандала с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил источник «Интерфакса».

«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал он.

Источник отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя. Официального подтверждения это информации нет.

18 октября в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что в крови погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя.

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После передачи уголовного дела в Главное следственное управление СКР тело мальчика было направлено на комплексную судебную экспертизу c участием 18 специалистов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Согласно ее результатам, на момент аварии ребенок был абсолютно трезв, а обнаруженный при химическом исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

По версии следствия, ошибка произошла по вине врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Именно он проводил экспертизу тела мальчика, сбитого в апреле в Балашихе, и выявил следы алкоголя. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на своем автомобиле насмерть сбила ребенка, гулявшего во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Впоследствии женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).