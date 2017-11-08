Автобус-таран попал на камеру в Чебоксарах

Рейсовый автобус в Чебоксарах протаранил несколько машин при выезде с моста. Видеозапись аварии с камер видеонаблюдения публикует в среду, 8 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Представители предприятия, обслуживающего маршрут, утверждают, что транспортное средство перед рейсом прошло техосмотр и было исправно. В свою очередь, пассажиры автобуса-тарана говорят, что водитель не превышал скорость.

Как уточняется на сайте управления МВД по Чувашии, инцидент произошел на Московском мосту. Автобус влетел в восемь машин, в момент аварии в салоне находились пять пассажиров. По словам водителя, 23-летнего местного жителя, у транспортного средства внезапно отказали тормоза. Мужчина уже прошел медицинское освидетельствование, установлено, что он был трезв. Полиция выясняет причины ДТП.



