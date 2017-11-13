Сменивший номера после ДТП судья отказался от алкотеста и назвался пассажиром

В Ростовской области предполагаемый виновник ДТП с удостоверением судьи районного суда города Азов отказался от теста на алкоголь, передает «Блокнот-Ростов».

Издание опубликовало видеозапись, на которой мужчина в разговоре со снимавшей его женщиной заявляет, что был только пассажиром.

Материалы по теме Под колесами правосудия О том, как владимирские судьи не дали ход делу о ДТП со своим коллегой

Ранее сообщалось, что назвавшийся судьей мужчина сменил номера на своем BMW после столкновения c KIA, которое он сам и спровоцировал, выехав на полосу встречного движения. За рулем второго автомобиля была женщина, находившийся с ней ребенок получил травмы.

В августе сообщалось, что судья Ярославского областного суда сбил насмерть 80-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте на трассе Ярославль — Рыбинск. Отмечается, что мужчина был трезв. По факту произошедшего назначили доследственную проверку.