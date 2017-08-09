Ярославский судья задавил женщину

Судья Ярославского областного суда насмерть сбил женщину на трассе Ярославль — Рыбинск. Как сообщается на сайте следственного управления СКР по региону, инцидент произошел рано утром в среду, 9 августа, в районе деревни Аксеново.

В ведомстве отметили, что в момент ДТП мужчина был трезв. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Как отмечает портал «Ярославский регион», погибшая — 80-летняя женщина. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте, отмечает kp.ru.

В сентябре 2014 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело против начальника отдела судебной работы правительства региона и бывшего судьи Валерия Будаева. Как сообщал портал «Медиазона», мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в уличный киоск. В момент аварии внутри находились пожилые мужчина и женщина. Они были госпитализированы с различными травмами, позднее мужчина скончался. Погибшим оказался 74-летний профессор кафедры теории журналистики факультета филологии и журналистики Южного федерального университета Владислав Смирнов.

В январе 2016 года руководитель СУ СКР по Ростовской области Юрий Попов сообщил, что уголовное дело в отношении Будаева прекращено вследствие акта об амнистии, объявленной к 70-летию Победы. При этом Попов добавил, что факт совершения преступления следствием установлен и вина чиновника полностью доказана, отмечал портал Don News.

