Назвавшийся судьей мужчина устроил ДТП и сменил номера машины

В Азове Ростовской области произошло ДТП с участием мужчины, у которого было удостоверение одного из районных судов города. Об этом сообщает «Блокнот Ростова».

По словам очевидца, водитель BMW после столкновения с KIA вышел из машины и начал менять на ней номера. Видеозапись опубликована на YouTube.

Никаких доказательств, что мужчина — судья, «Блокнот Ростова» не приводит. Издание добавляет, что предполагаемый виновник ДТП был пьян, он выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль KIA Sportage.

За рулем KIA была женщина, в салоне находился ребенок. Лобового столкновения удалось избежать, KIA вынесло на обочину, ребенок получил травмы.