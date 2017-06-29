Амурчанин разбил машину знакомой в присутствии сотрудников ГИБДД и уехал

В городе Свободный Амурской области мужчина повредил чужой автомобиль и уехал, при этом за происходящим со стороны наблюдали сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, «Амурская служба новостей». Видео произошедшего доступно на YouTube-канале издания.

Судя по кадрам, снятым с балкона двумя девушками, инцидент произошел во дворе дома. Водитель Mitsubishi Pajero разозлился, увидев в проезде сотрудников полиции. Он начал спрашивать у женщин, зачем они вызвали ГИБДД.

«Мою машину трогать не надо! Никто их не вызывал!» — ответила ему одна из девушек. «С кем ты в этом доме конфликтовал, Рома, спрашивай с них, почему ты с нас спрашиваешь?» — заявила вторая. Однако мужчину не удалось успокоить, он разбил лобовое стекло автомобиля одной из подруг, затем протаранил его и уехал.

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Как рассказала начальник отдела информации и общественных связей областного управления МВД России Инна Карташова, инцидент произошел утром 28 июня. По ее словам, проводится служебная проверка в отношении сотрудников ГИБДД, которые находились на месте происшествия.

«Личность гражданина, который находился за рулем данного автомобиля, установлена, сейчас с ним работают сотрудники полиции», — отметил она, добавив, что возбуждено административное дело по факту оставления места ДТП.

В то же время владелица поврежденной машины отказалась от претензий и разбирательств, пишет издание.