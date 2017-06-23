Пьяная беременная волжанка разбила стекла своей машины перед сотрудниками ДПС

В городе Волжский Волгоградской области сотрудники ДПС остановили беременную женщину, находившуюся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись инцидента публикует Пятый канал. На кадрах видно, как женщина, вооруженная монтировкой, начала бить стекла своего автомобиля ВАЗ-2110.

Инспекторы остановили машину, обратив внимание на то, что автомобиль вилял по дороге, передает портал V1.ru. В автомобиле в этот момент находился ее муж и шесть детей. Сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя в салоне и предложили 37-летней женщине пройти медосвидетельствование. Уровень алкоголя в ее крови был около 0,785 промилле. Кроме того, машина не стояла на регистрационном учете. Позднее выяснилось, что четыре года назад женщину уже лишали водительских прав за аналогичный инцидент.

Машину отогнали на штрафстоянку, а нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 18 месяцев.

В России введена уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Водителя, уличенного в пьянстве за рулем, вторично в течение года будут судить по статьям Уголовного кодекса (УК). Статья предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет или другие виды наказания.