Судьбу дела о ДТП с бывшим главой кузбасского ГИБДД решит Верховный суд

Кемеровский районный суд направил уголовное дело о ДТП с участием бывшего главы кузбасского ГИБДД, повлекшем гибель четырех человек, в Верховный суд (ВС) России. Там решится вопрос об изменении территориальной подсудности дела, сообщила РИА Новости понедельник, 3 июля, старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

«Были ходатайства как со стороны потерпевших, так и со стороны защиты. Первые просили перенести рассмотрение дела в Красноярск, где большинство из них живет, адвокаты обвиняемого выступали за любой суд, кроме кемеровского. В итоге решение об этом будет принимать ВС», — пояснила Тушкевич.

В прокуратуре напомнили, что во время предварительного расследования были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, очные ставки, а также проверены показания на месте инцидента.

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27 апреля 2016 года стало известно, что бывший начальник Кемеровского областного управления ГИБДД Юрий Мовшин, ставший участником ДТП, в котором погибли четыре человека, лишен ряда областных наград.

Авария с участием Мовшина, управлявшего внедорожником Toyota Land Cruiser 200, произошла 23 апреля того же года на трассе Кемерово — Яшкино. Его автомобиль столкнулся с машиной Toyota Premio, в которой находились водитель и четыре пассажирки. Две из них погибли на месте, еще две позднее скончались в больнице. Водитель был госпитализирован. Сам Мовшин не пострадал, алкогольного опьянения у него не было.

После ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, учтя возможные связи Мовшина в правоохранительных органах, взял расследование аварии под личный контроль.

В 2011 году Мовшин, будучи начальником УГИБДД Кузбасса, уже становился участником аварии, в которой погиб водитель другого автомобиля. Тогда следственные органы не выявили его вину и уголовное дело возбуждено не было. В 2012-м он после 13 лет на посту главы областной Госавтоинспекции подал в отставку и перешел на работу в департамент транспорта и связи региона.