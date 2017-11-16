Число жертв аварии с лесовозом в Марий Эл возросло до 14

Жертвами крупной аварии с участием автобуса и лесовоза в Марий Эл стали 14 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы», — сказал источник.

В результате столкновения автобуса и «КамАЗа» на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173 в Марий Эл погибли 9 человек. По предварительным данным, всего в автобусе находился 21 человек.

Причиной крупного ДТП могли стать плохие погодные условия: в четверг в республике весь день шел сильный снег.