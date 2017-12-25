Въехавший в подземный переход в Москве автобус попал на видео

В сети появилось видео, запечатлевшее, как пассажирский автобус въезжает в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Ролик публикует канал РЕН ТВ в Twitter.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что 4 человека погибли, 15 пострадали.

Как уточнили РЕН ТВ в столичном главке МВД, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с дороги. По данным телеканала, в настоящее время водитель задержан.

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