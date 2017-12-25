Россия
 
Новый рассказ Владимира Сорокина. Специально для «Ленты.ру» →
Последние новости
Водитель влетевшего в переход автобуса рассказал об аварии
Девочка умерла после секса с возлюбленным в гараже
Истерика шокированной возвращением сына из армии матери довела соцсети до слез
Отстраненная от Олимпиад россиянка очумела от показаний Родченкова
Россия обеспокоилась подготовкой боевиков на американских базах в Сирии
Работу «Солнцепека» под контролем российских военных показали на видео
Навального не пустили на выборы

Въехавший в подземный переход в Москве автобус попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Число погибших под колесами автобуса в Москве выросло

В сети появилось видео, запечатлевшее, как пассажирский автобус въезжает в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Ролик публикует канал РЕН ТВ в Twitter.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что 4 человека погибли, 15 пострадали.

Как уточнили РЕН ТВ в столичном главке МВД, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с дороги. По данным телеканала, в настоящее время водитель задержан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Водителя автобуса, протаранившего людей на Славянском бульваре, задержали
В МВД назвали причину наезда автобуса на людей на Славянском бульваре
Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре
Другие материалы рубрики
Россия00:0025 декабря

Второй, понимаешь

Почему Ельцин не хотел переизбираться в 1996 году
16:38Сегодня

Названы две версии ДТП с въехавшим в переход автобусом

22:0324 декабря

Главный Дед Мороз России сделал Кадырова своим помощником

17:10Сегодня

Навального не пустили на выборы

Россия19:5123 декабря

Россия как любимая бабушка

За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
15:40Сегодня

Водитель въехавшего в переход автобуса выжил

19:5921 декабря

Мэра сгоревшего города наградили медалью МЧС

16:34Сегодня

Автобус протаранил мечеть в Казани

Россия00:0026 ноября

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
18:1723 декабря

Губернатор Подмосковья отложил вопрос о переизбрании до президентских выборов

15:30Сегодня

Число погибших под колесами автобуса в Москве выросло

14:53Сегодня

Определено местонахождение российской глухомани

Россия
Второй, понимаешь
Почему Ельцин не хотел переизбираться в 1996 году
Названы две версии ДТП с въехавшим в переход автобусом
Навального не пустили на выборы
Водитель въехавшего в переход автобуса выжил
Автобус протаранил мечеть в Казани
Россия как любимая бабушка
За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
Прости, горный брат
Чеченские геи в бегах, побои в семье и иные постыдные явления года
Все материалы
Мир
Праздник не приходит
Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
Датчанин с тысячей косяков марихуаны перепутал полицейскую машину с такси
Россия обеспокоилась подготовкой боевиков на американских базах в Сирии
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Вернутся не все
Русских туристов очень ждут в Египте. Их готовы похищать, резать и убивать
Все материалы
Бывший СССР
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Грязная работа
Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
Задержание Яценюка объяснили местью Кремля за «Газпром» и санкции
Патриарх Кирилл подсобил военнопленным Донбасса
Пропавшего без вести в 1993 году подростка осудили за попытку кражи овцы
Украинский военный сбежал от дедовщины в Россию
Все материалы
Экономика
Сами мы не бедные
Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?
Букмекер bwin объявил о запуске приложения для Android
Центробанк захотел быть на одной волне с россиянами
Песков отказался от холодной войны и назвал жалкими отношения с США
Бежавший за границу банкир назвал ошибкой санацию Промсвязьбанка
Стоимость биткоина сочли равной нулю
С дымком
Китай решил делать деньги из воздуха
Все материалы
Силовые структуры
Фотография с места происшествияВ Москве автобус влетел в подземный переход
Погибли 5 человек, 15 пострадали. Что известно о трагедии
Каннибал года
Самые жуткие преступления 2017-го
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
На рынке в Петербурге 50 человек устроили перестрелку из-за аренды
США наказали главных российских воров в законе
Красноярец пообещал девушке сюрприз на свидании и убил ее
Все материалы
Наука и техника
Андрей ЗализнякПоследний русский
Он открыл неизвестную Русь и не переставал верить в науку
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Не все дома
Иногда голоса в голове бывают полезны
В МГУ испортили золотые солнечные батареи
Названа неожиданная польза ожирения
Появилось видео полета МиГ-29 на предельно низкой высоте
SpaceX обогнал «Роскосмос» по числу успешных пусков в 2017 году
Все материалы
Спорт
«Она — спецназовец в женском обличье»
Российская фигуристка Евгения Медведева штампует победы несмотря ни на что
Россиянин попал в сотню лучших футболистов мира
Отстраненная от Олимпиад россиянка очумела от показаний Родченкова
Американцев поздравили с Рождеством фотографией нокаутированного Емельяненко
Российским бобслеистам запретили использовать красный цвет на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Мамун объяснила отказ вернуться в спорт
Нурмагомедов назвал соперника и сроки боя за титул чемпиона UFC
Все материалы
Культура
Белый квадрат
ДК МЭИ. 17 февраля 1990 года. Егор Летов во время концерта, организованного журналом «КонтрКультУр'а»«Я там, а вы — здесь. Счастливо оставаться»
Латентное автоинтервью Егора Летова и история выпуска «Ста лет одиночества»
Эрнест Хемингуэй«Его одевали как девочку»
Почему взросление Эрнеста Хемингуэя определило его дальнейшую судьбу
Состояние Табакова резко ухудшилось
Умер создатель Багза Банни
Раскрыта тайна вокруг убийства рэпера Тупака
«Крепкий орешек» оказался рождественским фильмом
Все материалы
Интернет и СМИ
По ту сторону
Что видят люди, смотрящие в лицо смерти
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Безопасное завтра
Павел Дуров стал символом защищенного и здорового будущего
Россиянам предрекли будущее с летающими трамваями и кормящими дронов бабушками
Украинских политиков вырядили в маски и заставили повторять культовые фразы
Загадка пальмового масла поставила в тупик пользователей сети
Американец оказался в плену чужих посылок
Все материалы
Ценности
Дико, например
iPhone для чекиста и каблуки-зажигалки: самые странные вещи года
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Британцы подсчитали траты герцогини Кейт на одежду и ужаснулись
Модель окрестили колхозной путаной и отправили собирать свеклу
Выявлена самая ненавистная одежда
Кардашьян поголубела ради мужа
Назван главный аксессуар весны 2018 года
Все материалы
Путешествия
Незалежная в джунглях
Россиянин нашел украинцев в Бразилии
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Угги в аэропорту оказались под запретом
Строители случайно обесточили самый загруженный аэропорт в мире
Все материалы
Из жизни
Заряд умиления
Замечательные животные, которые помогли миру пережить 2017 год
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Хуже не будет
Больше целлюлита, волос и блесток: чем обзавелись женщины в 2017 году
Доминатрикс похвасталась заработком на Рождество и рабами-эльфами
Котенка с двумя носами и тремя глазами выходили в Африке
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Американец месяц игнорировал мертвую жену
Все материалы
Меню от шефа
Тест-драйв Porsche 718 GTS – спорткаров, в которых за вас уже все решили
Smart, Camry и супегрузовик, которые завтракают суперкарами
Дрэгстеры, замаскированные под обычные машины
Китайская альтернатива «Солярисам» и «Рио»: самые дешевые машины Китая
Трехколесные автомобили из Поднебесной, которые почти ничего не стоят
Пора вскрывать кубышку
Тест-драйв обновленных купе и кабриолета Mercedes-Benz S-класса
BMW и Cadillac подорожают после Нового года
Найден 25-летний «Москвич-2141» без пробега
Минивэн Toyota Alphard обновился и стал еще агрессивнее
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы