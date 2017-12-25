Число погибших под колесами автобуса в Москве выросло

Число погибших под колесами автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, выросло до пяти человек. Об этом передает в понедельник, 25 декабря, РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 15 пострадавших.

Авария произошла на выходе со станции метро «Славянский бульвар». В сети появились кадры наезда автобуса на людей. Отмечалось, что водитель задержан. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сообщили в столичном управлении МВД.

Источник РИА Новости в экстренных службах столицы уточнил, что в данный момент прорабатываются две основные версии аварии — автобус или «подрезала» другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!