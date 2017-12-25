Водитель въехавшего в переход автобуса выжил

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, выжил, он задержан. По одной из версий, мужчина мог не справиться с управлением, сообщает РЕН ТВ.

По последним данным, погибли пять человек. Ранее сообщалось о четырех жертвах, а также о 15 пострадавших.

Автобус съехал с дороги на тротуар и затем врезался в подземный переход в районе дома №2 на Славянском бульваре. Судя по фотографиям очевидцев, маршрут автобуса — Sk. Этот транспорт следует до инновационного центра «Сколково».

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