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Названы две версии ДТП с въехавшим в переход автобусом

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В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, в ходе которого пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, также привлечены представители других оперативных служб города.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением, когда пытался перепарковаться. «Он стоял на месте, хотел перепарковаться, однако не справился с управлением и съехал в переход», — пояснил собеседник агентства.

При этом, как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в момент аварии водитель был трезв. Собеседник агентства также подчеркнул, что водитель не является мигрантом. По его словам, автобус занимался корпоративным обслуживанием инновационного центра «Сколково».

Ранее сообщалось, что авария произошла на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате 5 человек погибли, еще 15 пострадали.

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