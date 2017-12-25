Автобус протаранил мечеть в Казани

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети, сообщает в понедельник, 25 декабря, «Интерфакс».

По данным агентства, пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Выясняются причины произошедшего, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике «ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани» в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что инцидент произошел на остановке «Колхозный рынок» на улице Габдуллы Тукая.

Как рассказала один из комментаторов, автобус следовал по маршруту №68. По ее словам, она нередко сталкивалась с тем, что водители находились в состоянии наркотического опьянения, из-за чего ей пришлось отказаться от поездок на этом маршруте.

«В последний раз он [водитель] гонки устроил от улицы Тукая до комбината Вахитова. Я с ребенком вышла из этого автобуса, так как кондуктор и водитель были в неадекватном состоянии, с расширившимися зрачками и ничего не понимающие. После этого пересела на другой маршрут и спокойно, без экстрима доехала домой», — написала она.

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