У рабочего трубного завода угнали только купленный Bentley

У рабочего из Санкт-Петербурга украли автомобиль Bentley Continental в ночь после покупки. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру» в воскресенье, 17 декабря.

Пострадавший — 25-летний специалист трубного завода — в субботу приобрел подержанный 13-летний Bentley и оставил автомобиль у своего подъезда. После полуночи мужчина решил спуститься к машине и обнаружил, что она пропала.

Молодой человек обратился в полицию. Отмечается, что оформить страховку от угона он не успел.

В начале декабря незадачливый угонщик в США попался после того, как не смог заправить украденный Ferrari. Полицейские арестовали его, когда заметили, что водитель белого спорткара просит деньги на бензин у прохожих. Владелица угнанной машины получила страховое возмещение и купила на эти деньги Lamborghini Huracán 2018.

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