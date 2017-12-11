Менеджера автосалона в Петербурге нашли мертвым после пропажи 13 машин

Сотрудника петербургского автосалона, заподозренного в краже 13 автомобилей, обнаружили с простреленной головой в одной из угнанных машин. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила «Фонтанка.ру».

Полиция больше месяца разыскивала 29-летнего заместителя руководителя отдела продаж салона «Автолис». Его тело нашли в Peugeot 308, припаркованной на стоянке у Полюстровского проспекта недалеко от места работы.

Как отмечается, днем 10 декабря прохожие заметили открытый автомобиль с мертвым мужчиной на заднем сидении и вызвали полицию. У него была огнестрельная рана на виске и следы крови на руке, а под ногами валялся телефон. Рядом лежал травматический пистолет Макарова.

В начале ноября исполнительный директор «Автолиса» обратился в полицию с заявлением о пропаже 13 автомобилей иностранного производства, в числе которых значился Peugeot 308. Сотрудника разыскивали в рамках уголовного дела, по которому он проходил подозреваемым.

В том же месяце сообщалось о розыске неизвестного, который в подмосковном поселке Селятино (Наро-Фоминск) бросил у районной больницы автомобиль Porsche с телом убитого мужчины. Машина подъехала с открытым багажником, после чего водитель выскочил и убежал. Личность погибшего установлена, это гражданин Азербайджана. Он постоянно зарегистрирован в Калужской области, но проживал в Подмосковье.