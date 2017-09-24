В багажнике попавшей в ДТП под Петербургом машины обнаружили тело женщины

В результате ДТП в поселке Ропша Ленинградской области было раскрыто убийство женщины. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Вечером 23 сентября на пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе столкнулись четыре автомобиля, в их числе Hyundai Creta. За рулем находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик, не имевший документов на право управления транспортным средством. Сотрудники ГИБДД установили, что машина принадлежит 49-летней местной жительнице и похищена. При осмотре в багажнике они нашли тело неустановленной женщины с множественными ранами головы и странгуляционной бороздой на шее.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан. Следователи выясняют обстоятельства преступления и его мотив, назначены экспертизы.

14 сентября в центре Белгорода пожилой мужчина вытащил из багажника машины труп, а потом пытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице от огнестрельных ранений. По одной из версий, в результате служебного конфликта работник убил работодателя.